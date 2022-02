Sostenibilità, FS Italiane nella top 20 delle aziende più inclusive d'Italia

(Teleborsa) - Ferrovie dello Stato Italiane è uno dei 20 brand più inclusivi in Italia. È riuscita, infatti, a posizionarsi nella classifica del Diversity Brand Index, la ricerca curata da Diversity e dalla società di consulenza strategica Focus MGMT, per misurare e premiare la capacità delle imprese di sviluppare una cultura orientata all'inclusione e alla diversità. I risultati del 2022 – come riporta FS News, il portale di informazione del Gruppo FS – sono stati presentati oggi in occasione della quinta edizione del Diversity Brand Summit, dal titolo "Planet-D: a diversity transition". Ne emerge che le tematiche di D&Y acquisiscono sempre più importanza per il mercato, le aziende s'impegnano maggiormente su questo fronte e i consumatori si dimostrano più aperti verso i brand percepiti come inclusivi.

È il primo anno che FS Italiane viene inserita nella top 20, a dimostrazione – spiega FS News – "del suo approccio nei confronti dei dipendenti e dei viaggiatori in cui la diversità crea valore e l'inclusione è un principio fondante dell'organizzazione. Due elementi che non solo generano un benessere diffuso, ma anche un vantaggio competitivo". Il Gruppo FS deve il riconoscimento a tre progetti in particolare: gli Help Center in stazione, le Sale Blu con i suoi servizi alle persone con disabilità e Women In Motion che si concentra sull'empowerment femminile nelle scuole.

"FS Italiane sa che l'inclusione è una scelta consapevole che va attuata attraverso azioni concrete, attraverso le quali l'azienda può agire in favore delle persone. Per noi è importantissimo – ha dichiarato Anna Maria Morrone, responsabile Organization&People Development di Ferrovie dello Stato Italiane – creare un collegamento tra interno ed esterno dell'azienda, promuovendo iniziative che possano diffondere buone pratiche per l'intero sistema-paese. Il riconoscimento del Diversity Brand Award è una tappa importante di un percorso che si muove costantemente in avanti e ci vede concentrati sui passi ancora da fare per promuovere una maggiore inclusione sociale".

Sul FS News sono disponibili le interviste integrali a Morrone, Simona Cristofari (RFI) e Alessandro Radicchi (ONDS).