Sostenibilità, ENI lancia il suo primo Energy Compact

Giovedì 23 Settembre 2021, 15:00

(Teleborsa) - Accelerare il progresso verso l'Obiettivo di Sviluppo Sostenibile n. 7 "Energia accessibile e pulita" e gli obiettivi dell'Accordo di Parigi. A tal fine Eni ha lanciato il suo primo Energy Compact, un impegno pubblico riconosciuto dalle Nazioni Unite. "Nell'ambito dell'Energy Compact, Eni – spiega la società in una nota – si impegna a giocare un ruolo di leadership sugli obiettivi climatici a livello globale, in linea con l'impegno strategico dell'azienda di raggiungere la completa neutralità carbonica entro il 2050".

In particolare, entro il 2030 l'azienda si è impegnata ad aumentare la capacità rinnovabile installata a più di 15GW, ridurre le emissioni assolute (Scope 1, 2, 3) del 25%, ridurre l'intensità carbonica netta (Scope 1, 2, 3) del 15% e raggiungere il net-zero carbon footprint per le emissioni (Scope 1, 2) delle attività Upstream.

"Attraverso l'Energy Compact, Eni mostra concretamente le azioni che intende perseguire in questo decennio per affrontare la sfida più urgente per il settore energetico: garantire l'accesso all'energia a tutti, accelerando al contempo la transizione energetica per combattere il cambiamento climatico – ha dichiarato Claudio Descalzi, amministratore delegato di Eni –. L'SDG 7 è fondamentale per tutti gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, così come per gli obiettivi dell'Accordo di Parigi, e l'Energy Compact è uno strumento concreto per promuovere l'azione collettiva verso questo obiettivo comune".

Gli Energy Compact consistono in impegni volontari, ossia azioni specifiche intraprese da aziende, governi e altri stakeholder per raggiungere gli obiettivi di transizione energetica entro il 2030, incluso l'accesso universale a un'energia pulita e a prezzi accessibili. Gli Energy Compact mobilitati da Sustainable Energy for All (SEforALL) insieme ai membri di UN-Energy saranno presentati domani, venerdì 24 settembre al Dialogo di alto livello delle Nazioni Unite sull'energia – il primo incontro globale inclusivo sul tema dell'energia sotto gli auspici dell'Assemblea generale dal 1981 – così come già avvenuto in questi giorni ai Pre-Summit Energy Action Days. Gli Energy Compact continueranno ad essere mobilitati e aggiornati durante l'attuale Decennio d'azione. I progressi saranno monitorati su base annuale, con la pubblicazione dei risultati su una piattaforma online, per assicurare coerenza nelle azioni e un solido track record.

In vista del Dialogo di alto livello delle Nazioni Unite sull'energia, Eni – si legge nella nota – ha partecipato al "Working Group 3: Enabling SDGs through Inclusive, Just Energy Transitions" che ha riunito i principali stakeholder per mobilitare le azioni in vista del Dialogo di alto livello delle Nazioni Unite sull'energia. Il Report Tematico del gruppo di lavoro costituirà la spina dorsale di una roadmap globale per il raggiungimento dell'SDG 7 entro il 2030.

Eni si è impegnata a diventare un'azienda integrata a zero emissioni di carbonio entro il 2050, raggiungendo la neutralità carbonica sia per i propri prodotti che per le proprie operazioni.