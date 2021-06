Sostenibilità, Enel riconfermata negli indici ESG di FTSE4Good ed Euronext

(Teleborsa) - Continua ad essere premiato l'impegno di Enel sui temi ESG, ovvero di sostenibilità a livello ambientale, sociale e di governance. L'azienda italiana è stata infatti riconfermata nella FTSE4Good Index Series, un insieme di indici gestiti dal FTSE Group che classificano le migliori imprese al mondo in termini di pratiche e trasparenza a livello ESG, e anche nella revisione semestrale dell'indice Euronext V.E (Vigeo-Eiris) World 120.

Quest'ultimo, due volte l'anno, classifica le 120 imprese più sostenibili fra le 1.500 principali società in termini di capitale flottante in Nord America, Asia-Pacifico ed Europa. Enel ha inoltre confermato la propria presenza negli indici che comprendono le 120 imprese più sostenibili fra le 500 aziende con il maggiore capitale flottante rispettivamente nell'Eurozona e in Europa.

"Il modello di business di Enel, che fa della sostenibilità il suo valore principale, integrandola lungo tutta la catena del valore, è stato riconosciuto ancora una volta da due dei principali indici del mercato finanziario che misurano la performance delle aziende a livello ambientale, sociale e di governance - ha dichiarato Francesco Starace, CEO e direttore generale di Enel - Incoraggiamo lo sviluppo sostenibile in tutti i Paesi in cui operiamo, promuovendo le imprese e le tecnologie che sono in prima fila nell'affrontare le maggiori sfide che attendono la società, tra cui quella del cambiamento climatico".

I riconoscimenti sul fronte EGS ci sono stati anche per altre società quotate del gruppo Enel, come la controllata spagnola Endesa, che ha visto ribadito il proprio posizionamento nell'indice FTSE4Good e in tutti e tre gli indici di V.E. Anche Enel Américas e Enel Chile, le controllate di Enel che operano in America Latina, sono state confermate nell'indice FTSE4Good.