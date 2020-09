Sostenibilità, Enel lancia la call Reshape per le startup di tutto il mondo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Una call globale rivolta a startup edi tutto il mondo per re-immaginare il business poste consolidare la leadership nella. Si tratta di, l'iniziativa lanciata oggi da Enel. Le sfide lanciate nel bando coprono tutte le linee di business, dalla generazione di energia alla creazione di nuovi prodotti e servizi a valore aggiunto, dalla robotica all'intelligenza artificiale, dalla realtà virtuale all'automazione, della costruzione delle centrali rinnovabili fino a tecnologie e algoritmi per comprendere meglio le esigenze dei clienti per razionalizzare l'intera customer journey nell'era digitale.Gli obiettivi della call mirano a individuare soluzioni per l'automazione nella costruzione di impianti di energia rinnovabile, garantire la rapidadelle operazioni sul campo e degli spazi esterni, assistere da remoto i clienti industriali e residenziali di, migliorare ladegli utenti finali di Enel, promuovere l'dei clienti della multinazionale italiana dell'energia, sviluppare lae laper superare la disuguaglianza sociale e infinei piani di ripresa per i mercati locali.