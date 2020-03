Sostenibilità, ENEA: utenti finali al centro di un nuovo progetto di mobilità elettrica

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Favorire la diffusione dellaattraverso una serie di azioni che pongono l'utilizzatore e le sue esigenze al centro dell'innovazione. È questo l'obiettivo delche vede per l'Italia la partecipazione di Enea con, insieme ad altri"Questo progetto – afferma– prende in considerazione le diverse esigenze dell'utilizzatore come ad esempio la tempistica di ricarica del veicolo elettrico, le diverse fonti di energia utilizzate nelle postazioni e i servizi aggiuntivi all'utente per rendere più appetibile il passaggio a questo tipo di mobilità".Le– spiega Enea in una nota – sono, nello specifico, si prevede la realizzazione di unaattraverso l'integrazione con rete elettrica, fonte rinnovabile e sistema di accumulo stazionario.Il progetto – si legge nella nota – prevede una serie di azioni sinergiche tra l'utilizzatore del mezzo elettrico e la rete di distribuzione, come ad esempio laovvero la possibilità per la rete di attingere una certa quantità di energia dalle batterie dei mezzi elettrici per fare fronte ai picchi di richiesta di potenza. Un'altra azione consiste nell'Uno degli– precisa Enea – è quello di "In questa direzione si pone ad esempio anche la contestualizzazione di una postazione di ricarica che dia valore al tempo di ricarica di un veicolo, posizionandola vicino a una serie di servizi utili all'utente come un centro commerciale oppure prevedendo diverse tipologie di ricarica nella stessa postazione".Laanche attraverso dashboard dedicate – conclude la nota – è lo strumento che consentirà di monitorare il livello di soddisfazione del servizio offerto. Le soluzioni verranno esaminate da diversi punti di vista tecnici, che vanno da quello legale-normativo a quello economico, per garantire la vitalità e la replicabilità su larga scala del progetto stesso.