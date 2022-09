Sostenibilità: Danese (TIM): "Bene diffusione cultura ma percorso è ancora lungo"

(Teleborsa) - "Laper rimuovere gli ostacoli che incontriamo tutti giorni nella scelta su come fare le cose". E' quanto affermato da, Direttore Institutional Communication Sustainability & Sponsorship di, che stamattina ha partecipato all'inaugurazione della sesta edizione del"Avere unè un traguardo raggiunto dama ilper raggiungere gli obiettivi", ha aggiunto Danese.La manager ha parlato della- smartphone e modem ecosostenibili e rigenerati, prodotti con materiali riutilizzabili - spiegando "i prodotti che acquistiamo e inseriamo nei nostri processi produttivi devono essere a basso impatto e dobbiamo fare in modo che il loro ciclo di vita e quello delle loro componenti sia più lungo".Altro tema importante citato da Danese è la, che definisce "una missione importante per TIM" ed una elemento che ", incrementando la presenza femminile nelle posizioni chiave del Gruppo".Tra le molte gare vinte del PNRR Danese ha citato quelle per le, ricordando che "entrambe richiedonoed entrambe sono fondamentali per far sì che il digitale porti dei miglioramenti". Un altro tema su cui sta lavorando TIM - ha aggiunto - è lo, "città che usano le informazioni generate dal territorio per scegliere come migliorarsi migliorando l'impatto ambientale e sociale".