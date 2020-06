© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Nato con l'obiettivo di promuovere il contributo dell'agricoltura allae al rilancio del Paese,è la nuova iniziativa targatache vuole premiare leche hanno adottato soluzioni o promosso iniziative finalizzate a migliorare la sostenibilità ambientale, sociale ed economica della propria attività e della comunità in cui operano.Alla base una considerazione: ilpuò, infatti, dare un salla rinascita dell'economia nazionale dopo l'emergenza coronavirus, avendo dimostrato, anche durante la pandemia, dunque alla, di essere unper la tenuta del sistema.Ovviamente, non esiste unle aziende agricole sono molto differenti per comparti, dimensioni, specializzazioni, contesti locali e sfide da affrontare.- si legge nella nota ufficiale - tiene conto di tutto questo e, a tal fine, ha predisposto un'indagine per misurare ilin tutte le possibili declinazioni: dalle buone pratiche agronomiche al rispetto dell'ecosistema; dalle iniziative per la salute dei lavoratori alla formazione e valorizzazione del capitale umano; dall'inclusione sociale all'integrazione lavorativa; dal sistema di governance ai rapporti con la comunità locale e i consumatori".- sottolinea il Direttore generale Francesco– crede e continua a investire nella promozione di un nuovo modello di sviluppo basato sulla sostenibilità e l'innovazione, che consentono alle imprese agricole di essere più virtuose e competitive in un contesto economico e sociale in grande evoluzione. Concondividiamo questi valori e ci impegniamo nella loro diffusione per la crescita delle"Nonostante la crisi sanitaria del periodo,: continua a garantire il funzionamento dell'intera filiera alimentare ed è in prima linea nello sforzo di rinascita del Paese – dichiara AndreaVice Direttore Generale di Reale Mutua – Con AGRIcoltura100, Reale Mutua vuole condurre una seria valutazione delle dinamiche economiche del rischio agricolo per innovare i prodotti con misure di intervento ispirate a criteri di efficacia, efficienza e sostenibilità. Ringrazio Confagricoltura, perché insieme riusciamo a promuovere unbasato sui valori dell'equilibrio ambientale, della tutela della salute, della qualità della vita e della coesione sociale."