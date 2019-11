Sostenibilità: Champagne ridurrà del 75% le sue emissioni entro il 2050

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Champagne scende in campo per la lotta al cambiamento climatico. La filiera viticola ha deciso di dare una svolta green e di ridurre del 75% le sue emissioni entro il 2050. È la prima filiera viticola al mondo a misurare la sua impronta di carbonica e ad avere un programma ben preciso.Bottiglie più leggere che limitano del 20% l'impatto delle emissioni di CO2, un programma di innovazione varietale per selezionare varietà più resistenti agli stress climatici, il 90% dei rifiuti riciclati e valorizzati: sono solo alcune delle azioni a tutela dell'ambiente messe in campo negli ultimi 15 anni dalla Champagne.Dopo cinque anni di sperimentazioni, nel 2010 la filiera dello Champagne ha alleggerito del 7% il peso della bottiglia (da 900 a 835 grammi). L'effetto su imballaggi e trasporti ha permesso una riduzione delle emissioni pari a 8.000 tonnellate di CO2 all'anno, equivalenti a una flotta di 4.000 veicoli. Attualmente è in grado di riciclare il 90% dei rifiuti prodotti, mentre il 100% dei sottoprodotti vinicoli viene valorizzato dall'industria, dalla cosmetica e dal settore farmaceutico e agroalimentare.