(Teleborsa) -ha strutturato undaperche prevede condizioni che diventano ulteriormente migliorative per l'azienda al raggiungimento di precisi obiettivi diIl supporto di BNL ad una società come- che investe ined è attiva nella salvaguardia dell'ambiente - si legge nel comunicato - rientra pienamente nell'impegno della Banca a favore delle realtà produttive di valore del Paese. Inoltre, la presenza di questa multinazionale nel, un territorio così duramente colpito dall'emergenza sanitaria Covid-19, rende l'azione di BNL ancora più significativa, nella speranza di poter dare un aiuto economico e finanziario il più concreto ed utile possibile.In particolare, nell'ambito della, la multinazionale italiana punta ad un maggiornell'utilizzo dienergie per i propri siti produttivi e ad un crescente utilizzo di. Verrà inoltre potenziata lacon l'attivazione di una piattaforma dedicata e saranno migliorate le pratiche aziendali di raccolta rifiuti all'interno degli uffici. Sul fronte della sostenibilità sociale, Antares Vision proseguirà con l'assunzione a tempo indeterminato di giovanifacilitandone cosìl'ingresso nel mondo del lavoro anche attraverso la formazione e lo sviluppo delle capacità individuali e di lavoro in team. Inoltre, considerando l'esperienza durante l'emergenza Covid19, verrà attivato in modo continuativo loha stanziato ad oggi oltrein progetti che contribuiscono direttamente al raggiungimento dei 17 Obiettivi di