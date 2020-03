Sostenibilità: alluminio green, a Ball Corporation la certificazione Asi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dalla plastica all'alluminio. In Europa il mercato delle lattine monouso in alluminio sta crescendo rapidamente e sta prendendo il posto della plastica e del vetro. In questo contesto si inserisce BallCorporation, primo produttore al mondo di lattine in alluminio, che ha ottenuto da Asi (Aluminium Stewardship Initiative) la certificazione di sostenibilità ambientale, sociale e di governance, che garantisce, per quanto concerne l'alluminio, pratiche di produzione, approvvigionamento e gestione responsabili lungo tutta la catena del valore.«Siamo orgogliosi di essere il primo produttore di lattine a ottenere, a livello globale, la certificazione Asi - ha commentato Ron Lewis presidente di Ball Beverage Packaging Emea - L'alluminio offrecaratteristiche ottimali per il riciclo, è riutilizzabile all'infinito e rappresenta il materiale ideale per gli imballaggi delle bevande. I consumatori, che richiedono prodotti sempre più orientati al rispettodell'ambiente, possono individuare nell'alluminio il materiale più affidabile in questo senso».Oltre a questa certificazione Ball Corporation ha ottenuto anche l'Asi CoC Standard che stabilisce i requisiti per la creazione di una catena di custodia che riguarda i materiali prodotti ed elaboratilungo tutta la filiera.