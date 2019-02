Sostenibilità, abitanti Friuli e Nord Est attenti ad ambiente, energie, sprechi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -. Lo dice una ricerca condotta dall'Ipsos nel secondo semestre del 2018, secondo la quale ilche risiedono nell'area- Il sondaggio ha evidenziato che il 53% degli abitanti indica fra le trematiche più importanti la riduzione di inquinamento, emissioni e rifiuti, mentre il 49% segnala l'uso di energie da fonti rinnovabili, il 48% la riduzione degli sprechi, il 47% l'uso responsabile delle risorse naturali.- Alla domanda su chi deve farsi carico dello sviluppo sostenibile, il 74% degli degli intervistati risponde che la responsabilità è delle istituzioni nazionali ed il 48% indica le grandi aziende, ma c'è anche un 43% che afferma che tutti i cittadini devono fare la loro parte, mentre è marginale il ruolo delle piccole e medie imprese (il 13%).Il sondaggio Ipsos sulla sostenibilità è stato pubblicato in concomitanza con la seconda tappa del, che oggi 19 febbraio 2019, si ferma a Udine per poi proseguire in un tour che toccherà 12 città da gennaio a ottobre 2019.