Sostegni bis, il testo torna in commissione: «Servono correzioni per alcune coperture»

Lunedì 12 Luglio 2021, 15:05 - Ultimo aggiornamento: 15:18

Primo intoppo per il decreto legge Sostegni bis, che deve essere approvato entro il 24 luglio con il probabile ricorso alla fiducia da parte del governo. Il provvedimento è infatti tornato in commissione Bilancio alla Camera a seguito della richiesta avanzata dal relatore Giuseppe Buompane al termine della discussione generale in Aula. «Questo provvedimento è molto complesso e ha richiesto un lavoro di verifica. C'è una nota della Ragioneria per alcune correzioni in ordine ad alcune coperture», ha spiegato Buompane. La seduta è stata sospesa, dopo il via libera dell'assemblea alla richiesta, e riprenderà alle 17.30.