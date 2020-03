Sospeso Tgv Milano-Parigi

(Teleborsa) - A partire da oggi, giovedì 19 marzo, Sncf Voyages Italia ha sospeso il servizio ferroviario internazionale Tgv Milano Porta Garibaldi-Parigi Gare de Lyon, già ridotto nelle frequenze dallo scorso 9 marzo.



La decisione è stata presa per ottemperare alle misure per il contenimento del coronavirus disposte dalle Autorità italiane e francesi. Predisposto il rimborso per iviaggiatori in possesso di un titolo di viaggio fino al 30 aprile, tramite il sito sncf.com. © RIPRODUZIONE RISERVATA