Sorgenia, CdA accetta offerta F2i/Asterion

(Teleborsa) - Il CdA di– società che controlla il capitale di Sorgenia ed i cui azionisti sono Banco BPM, Banca Intesa, Monte Paschi, UBI e Unicredit - ha comunicato in data odierna di averparla disostenuta dal settore bancario. "L'accordo raggiunto oggi - sottolinea - premia il coraggio di sostenere unil cui esito non era per nulla scontato. Questo risultato è stato raggiunto grazie all'impegno di una squadra di persone straordinarie che con la loro competenza e passione lo hanno reso possibile".Il Gruppo infatti è tornato aimportanti (46 milioni nel 2018) ed è riuscitodi euro.Sorgenia èda fonti rinnovabili. Grazie al, l'ingresso di F2i/Asterion consentirà di fare fin da subito di Sorgenia uno dei principali protagonisti anche nel campo delle rinnovabili, accelerando così il piano di sviluppo già previsto dalla Società.