Sopportazione e di reazione degli italiani di fronte alla pandemia: lo studio del Museo del Risparmio

(Teleborsa) -aiutano a sopportare le difficoltà e a reagire.sono il perno intorno al quale può ruotare la ripartenza del Paese. Servono però maggiorieconomiche e progettualità di risparmio. È la fotografia scattata degli italiani da parte della Ricerca "" a cura deldi Intesa Sanpaolo edche ha misurato per la prima volta gli indici sintetici relativi alla capacità di sopportazione e di reazione del Paese a sei mesi dallo scoppio della pandemia.La ricerca, condotta con 2000 interviste CAWI (Computer Assisted Web Interviewing) a un campione rappresentativo della popolazione italiana diper sesso, età, area geografica di residenza, di tipo panel nel periodo di settembre 2020, ha indagato gli atteggiamenti e i comportamenti degli italiani di fronte alla crisi sanitaria e conseguentemente economica e sociale in atto, focalizzandosi appunto su due indici: la, relativa alla gestione delle difficoltà a partire dalle condizioni e dei fattori fondamentali che concorrono a determinarne la gravità e la Capacità di Reazione, che rimanda al rilancio e alla riformulazione dei propri obiettivi di vita: reagire guardando avanti e trovando un nuovo equili, Direttore Museo del Risparmio e curatrice della ricerca, ha commentato così i risultati: "Gli indici che abbiamo calcolato sulla base di questa ricerca forniscono una visione non solo economica, ma anche sociale e psicologica della capacità del Paese di affrontare la crisi. L'istruzione e l'educazione finanziaria si mostrano un volano per la tenuta e la capacità di ripresa insieme all'attitudine al risparmio e al supporto della rete familiare, che si confermano elementi fondamentali per gli italiani. L'indagine evidenzia che un aumento delle competenze economiche di base, il coinvolgimento delle donne nella forza lavoro insieme a un approccio al risparmio coerente con una progettualità futura e con l'investimento sono elementi determinanti per far ripartire l'economia".