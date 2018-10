Sony, via libera da Commissione Ue a pieno controllo EMI

(Teleborsa) - Nulla osta di Bruxelles al pieno controllo di EMI Music Publishing da parte di Sony. La Commissione europea ha appurato che l'operazione non solleva preoccupazioni di concorrenza in quanto non aumenterà il potere di mercato della Sony nei confronti delle piattaforme online.



Dal 2012 il controllo della casa editrice musicale è stato diviso equamente tra Sony e Mubadala Investment Company, un fondo di investimento con sede negli Emirati Arabi Uniti. Sony ha poi deciso di rilevare l'intera partecipazione in EMI.



Dal 2016 Sony è amministratore esclusivo dell'intero catalogo di EMI, la quale non ha alcun ruolo nel concedere in licenza il suo catalogo alle piattaforme digitali o nella firma e nella conservazione degli autori.





