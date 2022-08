Sonova acquista catena cinese per aumentare penetrazione mercato

(Teleborsa) - Sonova, società svizzera attiva nel campo delle soluzioni per la cura dell'udito, ha siglato un accordo per acquisire HYSOUND Group, una delle principali catene nazionali di cliniche per la cura dell'udito in Cina. Il gruppo HYSOUND amplierà significativamente l'impronta dei negozi di Sonova e l'accesso diretto dei consumatori in questo mercato in rapida crescita, aggiungendo circa 200 cliniche in oltre 20 province e più di 70 città in tutta la Cina.

Con oltre 650 dipendenti e una solida reputazione nel mercato cinese di fascia alta, HYSOUND ha generato un fatturato netto di circa 230 milioni di RMB (circa 32 milioni di CHF) nel 2021, mettendo a segno una crescita delle vendite a due cifre nonostante l'impatto della pandemia.

"La Cina è di gran lunga il più grande mercato ad alta crescita a livello globale, il che è particolarmente interessante a causa dell'invecchiamento della popolazione - ha commentato il CEO Arnd Kaldowski - Prevediamo che la rapida crescita della loro classe media aumenterà fortemente l'attuale bassissima penetrazione degli apparecchi acustici nei prossimi 5-10 anni. Questa acquisizione mette Sonova in una posizione eccellente per ottenere un accesso su larga scala dei consumatori in Cina".

Spicca il volo Sonova N, che si attesta a 283,1, con un aumento del 2,35%. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 286,1 e successiva a quota 294,7. Supporto a 277,5.