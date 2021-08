Sonos titolo si sgonfia dopo rally su decisione giudice su brevetti

1 Minuto di Lettura

Martedì 17 Agosto 2021, 20:00







(Teleborsa) - In forte ribasso Sonos, che mostra un -4,41%. Il titolo arresta la corsa della vigilia al Nasdaq, dopo che venerdì un giudice della U.S. International Trade Commission aveva stabilito che Google ha violato cinque brevetti dell'azienda di Santa Barbara relativi a funzioni audio dell'azienda.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Sonos evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Sonos rispetto all'indice.

Lo status tecnico di breve periodo di Sonos mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 39,22 USD. Rischio di eventuale correzione fino al target 37,59. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 40,84.



(Foto: © Nupean Pruprong / 123RF)