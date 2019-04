© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -per la sondail cui nome significasi è schiantata per problemi tecnici prima di raggiungere ildove l'11 dicembre 1972 era arrivata la missioneLanciato lo scorsoda Cape Canaveral (Florida),è stato costruito in Israele dalla SpaceIL, un'organizzazione no-profit che ha raccolto 100 milioni di dollari grazie a imprenditori, istituti di ricerca, Industrie Aerospaziali Israeliane (Iai) e Agenzia Spaziale Israeliana (Isa).Finisce male, dunque, quella che era stata annunciata come unala prima che avrebbe portato una toccare ilA riferirlo durante la diretta in streaming,che ha coordinato le operazioni assieme al'organizzazione non-profit costruttrice del mini rover.- Appena qualche minuto prima del blackout, aveva inviato un autoscatto con la superficie lunare a 22 km di distanza sullo sfondo, con la scritta:A causareche non è riuscito a frenare la discesa verso la superficie lunare della sonda.ha commentato ilche ha seguito in diretta tutte le fasi dell'operazione.