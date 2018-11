«Gli Arrabbiati», l'esercito di cittadini scontenti in Europa nel libro di Sommella

Ultimo aggiornamento: 13:29

C'è un esercito di milioni di cittadini infuriati e scontenti, che non tollerano più le incongruenze di un'Europa vissuta come iniqua, farraginosa e inutile: sono «Gli Arrabbiati» del saggio di Roberto Sommella, edito da La Nuova Europa, che racconta senza mezzi termini cosa sta accadendo nel Vecchio continente, soprattutto relativamente a ciò che «sentono» gli europei. Con uno sguardo ampio e lucido, che analizza la situazione del nostro Paese e non solo, il libro offre al lettore una fotografia dell'Unione europea e delle sue mancate risposte ai problemi reali dei cittadini.«Il vero spread che deve preoccupare l'Europa e l'Italia è quello sociale». Una situazione, spiega Sommella, che ha creato «gli arrabbiati» che «sono ormai milioni». Nel saggio l'autore, direttore delle relazioni esterne dell'Antitrust, ha spiegato che gli arrabbiati «non ne possono più di Bruxelles, dei migranti e dell'euro». A questo punto, di fronte al sovranismo dilagante, ai neo nazionalismi e alla rabbia incontrollata che dilaga in Italia e in Europa, secondo Sommella, occorre interrogarsi se non sia il caso di intervenire con una massiccia campagna di informazione.Le sfide da affrontare, e davanti alle quali l'Unione appare inadeguata, sono molte spiega ancora il saggio: dalla disoccupazione all'immigrazione, dalla sicurezza alla burocrazia, dai nazionalismi al populismo, senza contare la crescita asimmetrica tra i Paesi membri e l'incapacità dei palazzi del potere di comunicare le proprie attività, c'è molto lavoro da fare per colmare la distanza tra cittadini e istituzioni. L'autore descrive con attenzione la rabbia dilagante in Europa nella vita reale e in quella digitale, in particolare sui social network: un sentimento distruttivo e cieco, alimentato dalle fake news e dalla «ignoranza artificiale» che opera una continua «decostruzione del sapere».«In Europa ci sono troppe sedi, troppi parlamentari, troppi numeri: abbiamo dimenticato le persone. Il vero spread che deve preoccupare è quello sociale», spiega Sommella. In un continente che viaggia a velocità diverse, ci sono «coloro che si stanno arricchendo e quelli che perdono posizioni e che attraverso la rete cercano di riguadagnarle», spiega, sottolineando quanto sia pericoloso ciò che ogni giorno vediamo sui social network: «Sono in aumento i tweet contro ebrei, immigrati, musulmani, donne. I dati fanno rabbrividire perché il digitale non è qualcosa di diverso da noi. La rabbia se diventa odio è pericolosa, perché spacca la società. Abbiamo la grande speranza di riportare al centro la politica e le persone con le prossime elezioni europee. La povertà non è un tema solo italiano, ma dell'Europa e del mondo. La rete non è un problema di per sé se offre opportunità, ma se si abbevera a presunte certezze riesce a mutare la stessa percezione dell'io, oltre a creare convinzioni sbagliate».La soluzione, oltre alla necessaria credibilità dell'informazione per rafforzare la democrazia, secondo l'autore è avere più Europa, non smantellarla. «Siamo europeisti convinti e vogliamo che Ventotene, dove abbiamo fondato una scuola d'Europa, sia il luogo in cui verrà scritta la costituzione europea. Dobbiamo seguire l'esempio degli Stati Uniti, e condividere rischi e opportunità. Abbiamo fatto la moneta, ma ci manca un esercito e la condivisione del debito», prosegue, «l'Europa ha due grandi problemi, il debito pubblico e l'evasione fiscale: ogni euro sottratto all'erario è un euro in più di debito pubblico. Quando questo sarà chiaro allora sarà tutto più semplice».Il libro di Sommella verrà presentato martedì alle 16 a Roma al Senato, sala Caduti di Nassirya. Con l'autore sarà presente il viceministro all'Economia Laura Castelli.