(Teleborsa) - Somec ha acquisito la prima commessa in Cina, per un valore complessivo di circa 7 milioni di euro, nella divisione Seascape - segmento Marine Glazing.



L'ordine riguarda la progettazione e la fornitura delle vetrate per le cabine e le aree pubbliche di una nuova nave da crociera del gruppo Carnival destinata al mercato cinese, commissionata da Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding.



La consegna è prevista entro il 2023.