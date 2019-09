Somec, nuove commesse Landscape in USA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Nuove commesse per Somec per un valore complessivo di oltre 70 milioni di dollari US nella divisione- segmento Building Façades. Tramite la controllata, il gruppo attivo nell'ingegnerizzazione, design e realizzazione di grandi progetti chiavi inmano nell'ambito navale e civile, relativi a involucri vetrati, progetti architettonici speciali, allestimento di aree pubbliche e catering per grandi cucine, parteciperà alla costruzione degli involucri vetrati e delle facciate per il, sulla 5th Avenue, a New York City. L'edificio, che si svilupperà in altezza per 270 metri su 58 piani, è stato commissionato dal developer edile newyorchese HFZ Capital Group, su progetto architettonico di BIG Architects. La consegna e l'installazione finale sono previste entro il 2021.La stessa Fabbrica LLC parteciperà alla costruzione degli involucri vetrati per un edificio governativo,. Il progetto, frutto di una collaborazione tra la committenza governativa, DOT - Department of Transportation e MIT - Massachusetts Institute of Technologies, svilupperà una facciata blast resistance, basata su una speciale caratteristica tecnico - costruttiva. La consegna e l'installazione finale sono previste entro il 2021."Il 2019 è per noi un'annata speciale, l'apertura di nuovo sito produttivo, l'acquisizione di commesse prestigiose: il riconoscimento diFabbrica come realtà pienamente operativa e in rapida espansione che è già divenuta un punto di riferimento nel suo settore, a soli tre anni dalla sua nascita", hanno dichiarato, rispettivamente CEO e COO di Fabbrica LLC.