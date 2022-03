Somec, nessuna esposizione in Russia, Ucraina e Bielorussia

Martedì 8 Marzo 2022, 11:15







(Teleborsa) - Somec, società quotata su Euronext Milan e attiva nella realizzazione di progetti in ambito navale e civile, ha affermano di non avere rapporti commerciali diretti o indiretti con clienti localizzati in Russia, Ucraina e Bielorussia. Il backlog totale del gruppo non evidenzia infatti alcun committente dalle aree sopra citate, così come la supply chain non risulta direttamente inficiata dall'attuale scenario internazionale, spiega una nota.



La società fa presente anche che il backlog, "caratterizzato da un'ampia visibilità temporale, permette una pianificazione degli acquisti largamente anticipata, potendo così ridurre al minimo le problematiche legate alle materie prime e che il business model aziendale non risulta particolarmente energivoro".