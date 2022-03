Somec, Marchetto: operazioni straordinarie per completare progetto Mestieri

(Teleborsa) - "Nel 2021 siamo tornati a crescere rispetto al 2019, un anno record dal quale eravamo scesi nell'anno del Covid. Però la nostra società è stata resiliente e adesso stiamo continuando a ricrescere come eravamo abituati a fare. Potevamo fare dei numeri ancora migliori, ma i primi tre mesi sono stati impattati ancora dal Covid. Ci aspettiamo un 2022 più positivo, anche perchè ci saranno una serie di operazioni straordinarie per completare il progetto Mestieri". Lo ha detto a Teleborsa Oscar Marchetto, presidente di Somec, a margine dell'Investor Conference "Mid & Small in London 2022", organizzata da Virgilio IR e Mediobanca.

Somec sta attraversando un periodo di trasformazione, che si è riflesso anche nell'organizzazione interna delle linee di business. "Le tre divisioni sono state pensate nell'anno del Covid e poi le abbiamo presentate al mercato a fine 2021, quando eravamo pronti anche con gli strumenti per poterle presentare", ha detto il numero uno della società quotata su Euronext Milan e attiva nella realizzazione di progetti in ambito navale e civile.





"La divisione più interessante è quella che sarò sviluppata molto nel 2022 e si chiama Mestieri - ha spiegato il manager - Abbiamo riunito e stiamo cercando le migliori aziende artigianali nel territorio, che sono bellissime ma hanno una dimensione per cui non riescono a crescere, poter aggredire i mercati, emettere bond, non parlano inglese, non sanno andare a lavorare all'estero. Però, se consideriamo gli Stati Uniti, il saper fare italiano e le maestranze italiane sono le cose che dopo la moda ci invidiano dell'italianità. Noi stiamo cercando di fare rete e acquisizioni della maggioranza, grazie alle quali ci occuperemo dell'organizzazione e della finanza per poter andare a fare quello che è il tailor made in giro per il mondo. Questo cosa vuol dire? Hotelerie di lusso, case di lusso, suite di lusso, ristoranti di lusso, yacht di lusso - dal marmo, la pietra, il bronzo, l'intarsio, l'ebano - e tutto quello che è su misura".

Marchetto sottolinea che le operazioni sul fronte M&A "per quest'anno saranno focalizzate molto su Mestieri. È quello su cui stiamo lavorando da più di un anno, si stanno concretizzando e prossimamente ci saranno novità".

Il 2022 rimane comunque un anno complesso dal punto di vista macroeconomico e geopolitico. "È vero che questa situazione qua penalizza, per le materie prime e il personale, però io vedo un anno di nuovo in crescita per noi, grazie alla nuova strategia - ha sottolineato il presidente di Somec - Il backlog che si avvicina a un miliardo ci consente di seminare da tante altre parti, perchè abbiamo una sicurezza e una programmazione che ce lo permette. Poi abbiamo la parte americana che sta crescendo sempre di più ed è meno soggetta a queste fluttuazioni".