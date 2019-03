Somec, la divisione navale cresce in Cina con Somec Shanghai

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Somec, società specializzata nell'ingegnerizzazione, design e realizzazione di grandi progetti chiavi in mano nell'ambito navale e civile relativi a involucri vetrati, progetti architettonici speciali, allestimento di aree pubbliche e catering per grandi cucine, ha aperto una nuova filiale in Cina, a Shangai.Somec Shanghai è stata costituita con lo scopo di ampliare l'attività navale in Cina sfruttando il potenziale di crescita nelle nuove costruzioni di navi da crociera nei porti cinesi e offrendo, con la stessa struttura, servizi in loco con personale tecnico per attività di refitting e manutenzione per le navi che già operano nelle rotte asiatiche.L'industria crocieristica in Cina si prepara ad una forte crescita futura, che fa seguito agli accordi bilaterali tra i primari cantieri e armatori mondiali ed il distretto portuale di Shangai. Gli accordi prevedono la creazione di un hub di settore per la costituzione di una rete di fornitori qualificati che si svilupperà nei prossimi anni.Nel 2018 le rotte asiatiche delle crociere hanno rappresentato circa il 9% delle rotte globali. Attualmente il 2% dei turisti cinesi sceglie la crociera, un mercato di circa 120 milioni di turisti che si stima crescere a 220 milioni entro il 2025. Gli studi di settore prevedono per il 2030 tra le 80 e le 100 navi nel mercato cinese, che porterebbe ad una stima prudenziale di 20 milioni di passeggeri all'anno.