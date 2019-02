Somec investe nell'hub internazionale di ricerca e progettazione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Somec ha perfezionato la sottoscrizione di una partecipazione di minoranza in Squadra, studio di progettazione specializzato nello sviluppo di sistemi per facciate continue, in ambito civile e navale.La nuova compagine sociale di Squadra, dopo la sottoscrizione della partecipazione da parte di Somec e di Fabbrica LLC, è così costituita: Alessandro Zoppas - socio fondatore 56,24%, Somec e Fabbrica LLC 39,76%, Eugenio Fiorini 2%, Stefano Pansolin 2%.La start up ha lo scopo di creare, tramite l'interazione con gli uffici di progettazione di Somec e Fabbrica, un network di progettisti che generano team working ed innovazione, in un contesto che favorisce lo scambio di idee e la crescita personale.Somec, società trevigiana, è specializzata nell'ingegnerizzazione, design e realizzazione di grandi progetti chiavi in mano nell'ambito navale e civile relativi a involucri vetrati, progetti architettonici speciali, allestimento di aree pubbliche e catering per grandi cucine.