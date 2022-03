Somec, commessa da 8 milioni di euro in Europa tramite Bluesteel

(Teleborsa) - Somec, società quotata su Euronext Milan e attiva nella realizzazione di progetti in ambito navale e civile, ha acquisito tramite la propria controllata Bluesteel una nuova commessa per la fornitura di facciate, rivestimenti in alluminio e serramenti destinati al nuovo e moderno edificio dell'International Finance Centre (IFC) in costruzione nel Baliato di Jersey, la più grande isola del canale della Manica, tra Francia e Regno Unito. La commessa ha un valore complessivo superiore agli 8 milioni di euro, la più alta nella storia di Bluesteel.

Bluesteel curerà la progettazione e l'installazione di facciate per circa 3 mila metri quadrati di balaustre in vetro, rivestimenti in alluminio e serramenti di vario genere. La consegna dei lavori è prevista entro aprile 2023. Per Somec, nell'ambito civile, si tratta della prima importante commessa ottenuta nel continente europeo dal 2013, anno in cui Oscar Marchetto è arrivato alla guida della società. L'intento è replicare in Europa il percorso già realizzato negli Stati Uniti dalla controllata Fabbrica LLC.

"Abbiamo acquisito Bluesteel certi dell'elevato potenziale di sinergie che ne sarebbero potute nascere all'interno del nostro gruppo - ha commentato il presidente di Somec Oscar Marchetto - L'aggiudicazione di questa importante commessa per un centro d'affari come quello di St. Helier conferma l'efficacia della nostra strategia di crescita, capace di mettere a sistema competenze e know-how innovativi. Con tali premesse oggi ci presentiamo al mercato del civile europeo, certi di poter rispondere alle esigenze di adeguamento degli edifici ai nuovi requisiti richiesti in termini di sostenibilità e impatto ambientale, ambiti in cui le facciate giocano un ruolo centrale".