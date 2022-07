Somec, commessa da 40 milioni dollari a New York. Titolo in rialzo

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per Somec, in guadagno dell'1,62% sui valori precedenti.

La società specializzata nell'ingegnerizzazione e realizzazione di progetti complessi chiavi in mano nell'ingegneria civile e navale, si è aggiudicata tramite la propria controllata statunitense Fabbrica LLC una nuova commessa per la realizzazione di due torri residenziali nel Queens a New York.

Il progetto, i cui lavori partiranno nei primi mesi del 2023, prende il nome di Halletts Point 20/30, opera di riqualificazione di un'ex area industriale su una superficie di 80 mila metri quadrati che prevede la realizzazione di due torri residenziali unite da una spianata condivisa, con un parco e negozi. Il tutto di fronte alle rive dell'East River.

Il valore della commessa supera i 40 milioni di dollari e la consegna dei lavori è prevista entro il 2023.

L'andamento di Somec nella settimana, rispetto al FTSE Italia All-Share, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.



Il quadro tecnico di Somec suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 31 Euro con tetto rappresentato dall'area 31,8. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 30,7.