Somec acquista il 60% di Lamp Arredo, opzioni su restante 40%

(Teleborsa) -, società quotata sul mercato Euronext Milan e specializzata nell'ingegnerizzazione e realizzazione di progetti complessi chiavi in mano nell'ingegneria civile e navale, ha siglato un accordo preliminare vincolante per, società specializzata nell'ingegnerizzazione e lavorazione di arredi metallici ed elementi ornamentali.Lamp Arredo rafforzerà la divisione Mestieri di Somec, specializzata nella progettazione e creazione di interior personalizzati di alta gamma per hotel, musei, negozi e residenze esclusive. L'operazione infatti sarà perfezionata dalla controllata Mestieri, di cui Somec si riserva la nomina ad acquirente e cessionaria della partecipazione fino alla data del closing, prevista entro il 31 ottobre 2022.Nel corso dell'esercizio 2021 Lamp Arredo ha raggiunto un valore della produzione pari a 6,3 milioni di euro con un EBIT e risultato netto di esercizio pari a 0,4 milioni di euro., Presidente di Somec, ha spiegato che l'ingresso di Lamp Arredo nel perimetro del gruppo Somec "consente di arricchire e accelerare la crescita di Mestieri, ampliando lo spettro delle maestrie italiane presenti in portafoglio. Lamp Arredo, da oltrequarant'anni, incarna l'eccellenza nelle opere e finiture metalliche declinata con artigianalità, esaltando l'arte della manualità con innovazione e assoluta qualità".Ilper l'acquisto del 60% del capitale sociale di Lamp Arredo è pari adeterminato in ragione dell'EBITDA normalizzato dell'esercizio 2021 e potrà essere rettificato in ragione del valore della posizione finanziaria netta alla data del closing. Ila diritti di, esercitabili in due distinti intervalli temporali: per il 20% entro 90 giorni dall'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024 e per l'ulteriore 20% entro 90 giorni dall'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026. Il valore di esercizio dell'opzione put and call sarà basato sul valore medio dell'EBITDA normalizzato dei due esercizi precedenti l'esercizio dell'opzione. L'operazione verràdi Somec., soci di minoranza di Lamp Arredo,, mettendo a fattore comune la loro esperienza e conoscenza del business.