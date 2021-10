Soluzione Tasse punta alla quotazione in Borsa entro fine anno

Lunedì 4 Ottobre 2021, 14:45

(Teleborsa) - Soluzione Tasse, società attiva nella consulenza fiscale per le PMI in Italia, ha reso noto di voler sbarcare in Borsa entro fine anno, con Alantra in qualità di Global Coordinator. L'azienda fondata nel 2016 da Gianluca Massini Rosati ha registrato un incremento del fatturato del 62% nel primo semestre del 2021 (rispetto ai primi 6 mesi del 2020) e l'entrata di 100 nuovi addetti, tra dipendenti e collaboratori.

Soluzione Tasse afferma di essere cresciuto, in un mercato italiano dei servizi contabili e fiscali sostanzialmente stabile, grazie alla diversificazione dei servizi offerti e all'alto valore tecnologico aggiunto degli strumenti di analisi e consulenza sviluppati negli anni. Il gruppo prevede di terminare il 2021 con un fatturato di 26 milioni di euro, mentre nel 2020 Soluzione Tasse S.p.A. ha registrato un fatturato di circa 18 milioni di euro, raddoppiando gli 8,9 milioni di euro del 2019.

"Con un team di commercialisti specializzato in criptovalute - ha affermato Gianluca Massini Rosati - oggi siamo tra i pochissimi in Europa capaci di assistere nella consulenza contabile e fiscale anche aziende e privati che hanno deciso di investire o addirittura utilizzare le criptovalute come mezzo di pagamento per beni e servizi. Una competenza che molto presto diventerà indispensabile per i professionisti della contabilità aziendale".

"A livello globale - ha aggiunto Massini Rosati - la pandemia ha certamente rimodellato il mercato della consulenza fiscale, che ha visto una forte riduzione delle consulenze relative alle attività di fusione e acquisizione e quelle riguardanti la fiscalità internazionale. Noi abbiamo visto una crescita della divisione che se ne occupa del 159% nei primi 6 mesi del 2021. E prevediamo che il trend positivo possa continuare anche nei prossimi mesi, proprio a causa del prolungarsi della crisi che porterà molte aziende a immaginare soluzioni che prevedano ristrutturazioni e transazioni".