Soluzione Tasse, assemblea approva cambio nome in Allcore e bilancio 2021

(Teleborsa) - L'assemblea degli azionisti di Soluzione Tasse, gruppo attivo nella consulenza fiscale alle PMI italiane e quotato su Euronext Growth Milan, ha deliberato l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, la presa d'atto del bilancio consolidato e l'adozione di un piano di incentivazione monetaria e azionaria di durata triennale riservato a dipendenti e collaboratori. In sede straordinaria, ha deliberato l'approvazione di un aumento di capitale gratuito a servizio del piano, la variazione della denominazione sociale in Allcore e l'integrazione dell'oggetto sociale (in quanto l'attività del gruppo si è allargata rispetto a quella storicamente legata alla consulenza fiscale. In considerazione del cambio di denominazione sociale, il nuovo ticker di Borsa Italiana (adesso STG) sarà "CORE".

"Siamo contenti di poter annunciare la nascita di Allcore, un brand che guarda al cuore del nostro impegno al fianco delle PMI per favorirne la crescita e lo sviluppo a tutto tondo - ha commentato l'AD Gianluca Massini Rosati - Una visione che ci sta premiando, visto che stando ai risultati del Q1 saremo in grado di superare ampiamente le guidance comunicate all'inizio dell'anno. Con Yuxme, la nuova proposta rivolta ai forfettari che dal 1 luglio dovranno adeguarsi alla fatturazione elettronica, inoltre, ci aspettiamo non meno di centomila nuovi utenti e più di 10 milioni di ricavi nel 2023".