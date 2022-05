Soluzione Tasse, Alantra conferma Buy e alza target price

(Teleborsa) - Alantra ha incrementato a 4,3 euro per azione (da 4 euro) il suo prezzo obiettivo su Soluzione Tasse, gruppo attivo nella consulenza fiscale alle PMI italiane e quotato su Euronext Growth Milan, mantenendo il giudizio sul titolo a "Buy". L'upside potenziale è superiore al 100%. La revisione della raccomandazione è arrivata dopo che la società ha comunicato i risultati del 2021 e i ricavi preliminari del primo trimestre del 2022. Gli analisti ritengono che Soluzione Tasse abbia "ampi margini di crescita in tutte le sue divisioni e il potenziale per lo sviluppo di nuovi segmenti di business (dopo la consulenza sulle criptovalute lanciata di recente)". Viene sottolineato che i nuovi mercati verticali dovrebbero aumentare le attività di ross-selling e la generazione di cassa.

Alantra fa notare che il titolo è sceso del 23% rispetto all'IPO e ora viene scambiato con uno sconto considerevole del 53% rispetto ai concorrenti sull'EV/EBITDA del 2022. "Riteniamo che al prezzo attuale il titolo offra un interessante punto di ingresso - si legge nella ricerca - Dopo una solida top line preliminare del primo trimestre 2022, i risultati previsti nel 2022 dovrebbero innescare un re-rating del titolo".

Il broker si aspetta che la società chiuda il 2022 con ricavi di 37 milioni di euro, un EBITDA Adjusted di 6 milioni di euro e un utile netto Adjusted di 3,8 milioni di euro. Questi valori dovrebbero passare nel 2023, rispettivamente, a 44 milioni di euro, 8 milioni di euro e 5 milioni di euro.