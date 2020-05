Solutions Capital Management SIM, i risultati del primo trimestre

(Teleborsa) - Solutions Capital Management SIM chiude il primo trimestre con un asset under management pari a 655 milioni di euro (772 milioni di euro al 31 dicembre 2019), e con un numero di consulenti finanziari pari a 20.



Nel mese di aprile - spiega la società - sono stati perfezionati nuovi contratti e l'entrata in rete di 20 nuovi consulenti assicurativi che consentono alla società di incrementare le masse gestite a oltre 800 milioni di euro con effetti che si produrranno a partire dal secondo trimestre 2020.



Relativamente ai fondi propri la società registra un Total Capital Ratio pari al 14,72% (16,99% al 31 dicembre 2019).



Le commissioni attive sono pari a 841 mila euro.



Il risultato è negativo per 345 mila euro, rispetto a un -180 mila euro nel primo trimestre 2019. © RIPRODUZIONE RISERVATA