Sole 24 Ore, I semestre risente effetto Covid. Ricavi in calo del 12,5%

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Ilchiude il primo semestre conrispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Lo scostamento negativo dei ricavi – fa sapere il gruppo editoriale al termine del consiglio di amministrazione sui risultati trimestrali – "risente in maniera significativa degli effetti legati all'emergenza coronavirus e alle conseguenti misure restrittive imposte dalle autorità governative, che hanno aggravato la debolezza connessa al calo strutturale del mercato di riferimento".sono ine glisegnano una. Ihanno avuto una, "poiché – si legge in una nota – sono state chiuse completamente le attività delfino al 28 maggio. Dal 29 maggio il Comune ha riaperto l'accesso alla collezione permanente, con capienza contingentata, per tre giorni alla settimana". L'emergenza Covid-19 sta inoltre avendo impatti sia sullesia sulle copie vendute. Relativamente alle vendite del, ci sono impatti positivi su canale edicola con un aumento rispetto al periodo ante Covid-19. Di contro impatti negativi si stanno verificando sulle vendite continuative del prodotto destinate a settori di business che hanno risentito degli effetti del lockdown e delle misure restrittive ancora in corso (per esempio treni e aerei) e sulle vendite in blocco in occasione di eventi, nonché sulla sospensione temporanea di abbonamenti cartacei destinati a imprese, banche e studi professionali".Risultati positivi, invece, per il. Sono infatti aumentati in numero significativo i nuovi abbonamenti portando a una crescita delle copie diffuse rispetto al periodo ante-Covid.Lo scorso 30 giugno il Cda della Società ha approvato l'che recepisce gli impatti della crisi sanitaria legata al diffondersi del Covid-19. L'aggiornamento del Piano 2020-2023 post-Covid conferma sostanzialmente le linee guida strategiche e gli obiettivi di medio-lungo periodo del Piano 2020-2023pre-Covid. Nonostante il significativo calo dei ricavi attesi per il 2020, il nuovo piano 2020-2023 post-Covid – rende noto il Sole 24 Ore – "prevede ricavi consolidati in crescita e conferma il progressivo miglioramento dei margini operativi anche grazie alle maggiori efficienze conseguibili nei costi diretti e operativi".