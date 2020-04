Circolare Abi alle banche, così i prestiti alle imprese agricole

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Il Decreto liquidità prevede che le misure dell’articolo 13, in quanto compatibili, si applicano - fino al 31 dicembre 2020 - anche alle garanzie di cui all’articolo 17, comma 2 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 102 in favore delle imprese agricole e della pesca. A tal fine, il comma 11 dello stesso articolo 13 prevede in favore dell’Ismea lo stanziamento di 100 milioni di euro per il 2020». E’ uno dei passaggi della circolare inviata lunedì 20 dall’Abi alle banche che Ilmessaggero.it pubblica nella versione integrale.