Solar Orbiter messa in servizio

(Teleborsa) - I tecnici spaziali di, lavorando da remoto, hanno completato la messa in servizio in orbita della sonda interplanetaria, lanciata da Cape Canaveral il 10 febbraio 2020. L'operazione è stata portata a termine con successo dal team guidato da, project manager di Airbus, collegato online, che dal giorno successivo alla partenza ha seguito il volo di Solar Orbiter, testandone sistemi e strumenti scientifici (tra cui il ilche misurerà le proprietà e la composizione del vento solare), fino a inviare il segnale che ne ha permesso il posizionamento definitivo a 165 milioni di km dalla Terra.La conferma del successo della messa in servizio in orbita della sonda è stata confermata dalSolar Orbiter ha effettuato con successo il suo primo passaggio ravvicinato al Sole, a 77 milioni di chilometri, il 15 giugno scorso, mentre il 27 dicembre 2020 Solar Orbiter sfiorerà Venere sfruttandone la gravità per ridurre la distanza dal Sole e trasferire gradualmente la sua orbita dal piano dell'eclittica. La missione scientifica dovrebbe iniziare nel marzo 2022.