SOL, utile netto 1° semestre in crescita a 64,7 milioni

(Teleborsa) - Il Gruppo SOL ha chiuso i primo semestre con un utile netto consolidato di 64,7 milioni din euro, in crescita del 28,3% rispetto ai 50,4 milioni al 30 giugno 2021.



In un contesto economico caratterizzato da forti tensioni geopolitiche ed economiche, il Gruppo SOL ha realizzato una crescita significativa delle vendite sino a 658,2 milioni di euro, in progresso del 21,7% rispetto al primo semestre 2021 (+19,6% a pari perimetro). Il Margine Operativo Lordo è cresciuto del 13,5% in valore assoluto, mentre il Risultato Operativo è aumentato del 17,8%.



Il cash flow operativo consolidato è cresciuto a 128,7 milioni, rispetto ai 110,9 del 30 giugno 2021. L'indebitamento finanziario netto, pari a 344,6 milioni, di cui 55 per affitti, è aumentato di 33,7 milioni rispetto a fine 2021, a fronte di investimenti e acquisizioni effettuati nel semestre per circa 67 milioni e del pagamento di dividendi per 24,2 milioni.