SOL, nel 2019 redditività in crescita e dividendo invariato

Ultimo aggiornamento: 15:04

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione della SOL ha approvato il bilancio consolidato 2019, che chiude con un fatturato consolidato di 904,3 milioni (+8,5%) ed un EBITDA di 211,3 milioni (+13%).dai 51,9 milioni del 2018.Il CdA proporrà all'Assemblea degli Azionisti - prevista in prima convocazione per il prossimo 15 maggio 2020 a Monza - la distribuzione di un(invariato rispetto al 2018) per azione ordinaria, che sarà messo in pagamento dal 20 maggio 2020, previo stacco della cedola il giorno 18 maggio 2020 e "record date" il 19 maggio 2020.Circa la redditività, va segnalato che ile deve soddisfare sempre e comunque richieste di somministrazione di servizi essenziali, salvavita e non interrompibili, quali quelli agli ospedali o ai pazienti a domicilio. A causa della pandemia, il Gruppo SOL è sottoposto ad uno s. Questa situazione, gestita in un contesto emergenziale, potrebbe incidere sulla dinamica dei costi e quindi sulla redditività del Gruppo, madel COVID19 sul Gruppo, in quanto non è prevedibile quanto durerà l'emergenza e quale sarà la sua diffusione nei vari paesi europei e del mondo.