SOL, fatturato primo trimestre +8,3%

(Teleborsa) - Il Gruppo Sol, nel primo trimestre, ha realizzato una crescita significativa delle vendite, che sono state pari a 235,6 milioni di Euro, in progresso dell'8,3% rispetto al primo trimestre 2019.



Il risultato positivo - spiega la società in una nota - è da ascriversi sia all'andamento delle vendite all'estero, pari a 133,4 milioni di Euro (+11,6%), che a quelle realizzate in Italia, pari a 102,2 milioni di Euro (+4,3%).



"Valutiamo positivamente i risultati delle vendite conseguiti nel primo trimestre del 2020 - ha affermato Marco Annoni, Vice Presidente di SOL - che confermano la capacità del Gruppo SOL di continuare a crescere anche in un contesto economico che nel corso dei primi tre mesi dell'anno si è fatto sempre più difficile".





