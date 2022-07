SOL acquisisce azienda tedesca per crescere nell'assistenza domiciliare

Martedì 12 Luglio 2022, 11:00







(Teleborsa) - SOL, società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore dei gas tecnici e medicinali e dell'assistenza medicale a domicilio, ha comunicato che la controllata tedesca Vivisol Deutschland GmbH ha acquisito il 100% della società tedesca Profi Gesundheits-Service GmbH, che opera nel settore della nutrizione enterale, nell'assistenza infermieristica per tracheotomia e piaghe da decubito nell'area della Renania Palatinato e del nord del Baden-Wuerttemberg. L'obiettivo dell'operazione è consolidare il proprio posizionamento sul mercato tedesco.



L'acquisizione è stata finalizzata "a prezzi di mercato in linea con transazioni simili", mentre dettagli specifici non sono stati resi noti. Nell'esercizio 2021 Profi Gesundheits-Service GmbH ha registrato un fatturato complessivo di circa 3,6 milioni di euro, vantando un organico di 30 dipendenti e oltre 1.700 pazienti.















(Foto: © Veerasak Piyawatanakul)