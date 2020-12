© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Sogefi ha firmato un accordo vincolante pere l'operazione dovrebbe essere perfezionataL'attività Filtri in Brasile ha uncon un EBITDA negativo nel 2020. L'enterprise value per la transazione è valutato intorno a 2,3 milioni di euro. La Business Unit Filtri in Brasile conta due impianti produttivi e produce una vasta gamma di filtri per il settore automobilistico.La vendita dell'attività brasiliana fa parte di una, mercato predominante per Sogefi, e, mercati in crescita.Per SA Eagle Holdings, società specializzata in acquisizione di attività industriali, l'operazione offre l'opportunità di entrare nel mercato sudamericano.