Sogefi torna all'utile nel 2021. Ricavi a 1,32 miliardi di euro

(Teleborsa) - Sogefi, società quotata su Euronext STAR Milan e operante nel settore della componentistica per auto (fa parte del gruppo CIR), ha registrato ricavi pari a 1.320,6 milioni di euro nel 2021, in crescita dell'11% rispetto al 2020. Dopo la crescita del 34,7% nel primo semestre, il secondo semestre ha chiuso con un calo del 6,2%, dato comunque migliore del -16% del mercato. Il fatturato è cresciuto in tutte le aree geografiche: +7,8% in Europa, +4,6% in Nord America, +22,0% in Asia, +67,9% in Sud America.

L'EBITDA è ammontato a 192,5 milioni di euro, rispetto a 137 milioni nel 2020 e a 174,6 milioni nel 2019; la redditività lorda (EBITDA/Ricavi %) è aumentata al 14,6%, rispetto all'11,5% del 2020 (13,1% escludendo gli oneri di ristrutturazione non ricorrenti) e al 12,1% del 2019. L'utile netto da attività operative è pari a 28,6 milioni di euro, a fronte di una perdita di 18,4 milioni nel 2020 e di un utile di 13,8 milioni nel 2019. Il risultato netto è stato positivo per 2 milioni di euro, a fronte di una perdita di 35,1 milioni nel 2020 e di un utile di 3,2 milioni nel 2019.

Il Free Cash Flow è stato positivo per 32,4 milioni di euro (negativo per 38,2 milioni nel 2020 e per 8,4 milioni nel 2019). L'indebitamento finanziario netto ante IFRS 16 al 31 dicembre 2021 era pari a 258,2 milioni di euro, in riduzione rispetto alla fine del 2020 (291,3 milioni) e sostanzialmente in linea con il 31 dicembre 2019 (256,2 milioni).

Il consiglio di amministrazione ha deliberato la nomina, con decorrenza dal 1° maggio 2022, di Olivier Proust quale nuovo Chief Financial Officer e Investor Relator in sostituzione di Yann Albrand che è previsto lasci la società in data 30 aprile 2022. Proust è in Sogefi sin dal 2008 e ricopre attualmente la funzione di responsabile della tesoreria di gruppo.