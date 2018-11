Sogefi si aggiudica contratto nel segmento auto alimentate a idrogeno

(Teleborsa) - Sogefi, società di componentistica auto del Gruppo CIR, si è aggiudicata un contratto per la fornitura di componenti per il raffreddamento per auto di ultima generazione con celle a combustibile alimentata a idrogeno.



Il valore totale dei nuovi componenti forniti da Sogefi Air & Cooling sarà pari a 250 euro per auto rispetto a 70 euro per auto con motore a combustione.



Sogefi Air & Cooling avvierà la produzione dei componenti presso lo stabilimento di Montreal, in Canada, nel 2021.