Sogefi riduce l'utile nel 2018

(Teleborsa) -

"In un anno difficile per i mercati automobilistici in Europa e in Cina, Sogefi ha registrato una crescita del 3% a cambi costanti - ha dichiarato Laurent Hebenstreit, Amministratore Delegato dell'azienda operante nel settore componentistica per auto - ; la redditività ha invece risentito dell'effetto negativo dei cambi e dell'aumento del costo dell'acciaio, significativo per le Sospensioni. Anche la Filtrazione ha riportato una leggera riduzione della redditività del OEM, mentre l'attività After Market, così come Aria e Raffreddamento hanno mostrato una buona tenuta. Il flusso di cassa riflette gli investimenti per l'acquisto della quota del socio di minoranza in India, e per lo sviluppo in Marocco, con l'apertura di un sito produttivo".



In particolare nel 2018 la società controllata dal gruppo CIR ha registrato ricavi pari a 1.623,8 milioni di euro, in calo del 1,5% a cambi correnti ed in crescita del 3,2% a cambi costanti. Nel quarto trimestre il fatturato è sceso dello 0,4%, aumentando del 3,1% a cambi costanti e registrando quindi un andamento migliore del mercato.



L'EBITDA è ammontato a 190 milioni, importo in contrazione rispetto all'esercizio 2017 (206,9 milioni), con una redditività (EBITDA/Fatturato %) in decremento dal 12,6% al 11,7%.



L'utile netto è stato pari a 14 milioni, rispetto ai 26,6 milioni registrati nell'esercizio 2017.



In leggera riduzione l'indebitamento finanziario netto al 31 dicembre 2018 a 260,5 milioni (286,2 milioni al 30 settembre 2018 e 264 milioni al 31 dicembre 2017).



Sogefi prevede un'evoluzione del fatturato in linea con il mercato, ed è impegnata nel recupero di redditività, in particolare nel settore delle Sospensioni.



Poco mosso il titolo a Piazza Affari: -0,35%.











© RIPRODUZIONE RISERVATA