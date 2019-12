Sogefi (Gruppo CIR), Mauro Fenzi nominato Amministratore Delegato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -alla guida di Sogefi. La società di componentistica auto del gruppo CIR rende noto che il Consiglio di Amministrazione ha accettato le dimissioni didalla carica di Amministratore Delegato della Società ed ha nominato per cooptazionenuovo Amministratore Delegato di Sogefi.Fenzi, 58 anni, laureato in Ingegneria meccanica presso il Politecnico di Milano, vanta una lunga esperienza internazionale nel settore automotive, e in particolare nel mondo della automazione industriale e della robotica. È stato dal 2014 a oggi CEO di Comau (Gruppo FCA), dove ha ricoperto vari ruoli di responsabilità a partire dal 2001. In precedenza, ha rivestito incarichi di rilievo in altre società (Tecnospazio e John Crane International).Fenzi affronta la nuova sfida forte della sua profonda conoscenza del mercato automotive e dei cambiamenti tecnologici in atto nel mercato, del suo profilo marcatamente internazionale e della significativa competenza nel manufacturing.