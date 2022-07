Sogefi, CIR propone Raffaella Pallavicini per integrare CdA

Lunedì 4 Luglio 2022, 14:45







(Teleborsa) - Sarà Raffaella Pallavicini a riequilibrare i generi all'interno del consiglio di amministrazione di Sogefi, società quotata su Euronext STAR Milan e operante nel settore della componentistica per auto (fa parte del gruppo CIR).



In relazione all'assemblea degli azionisti convocata per il 22 luglio 2022 in prima convocazione e, occorrendo, per il 25 luglio 2022 in seconda convocazione, Sogefi ha infatti reso noto che l'azionista di maggioranza CIR (titolare del 55,64% dei diritti di voto), ha presentato la candidatura di Raffaella Pallavicini quale amministratrice.



In questo modo, il numero dei componenti del board aumenterà da 8 a 9, con l'amministratrice eletta - al pari degli altri componenti dell'attuale CdA - che resterà in carica fino all'assemblea per l'approvazione del bilancio di esercizio di Sogefi al 31 dicembre 2024.