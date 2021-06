1 Giugno 2021

(Teleborsa) - L'assemblea degli azionisti di Softlab, società quotata sull'MTA di Borsa Italiana e attiva nel Business Advisory, ICT Consulting e Digital Entertainment, ha approvato il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020, presentato il bilancio consolidato del gruppo al 31 dicembre 2020, dato il via libera alla politica in materia di remunerazione per l'anno 2021 e i compensi corrisposti per l'anno 2020, confermato Emanuela Toro quale consigliere di amministrazione e approvato la proposta di conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2021-2029 a RSM Società di revisione e organizzazione contabile.

Il bilancio consolidato 2020 si è chiuso con: ricavi consolidati pari a 14,2 milioni di euro, in crescita del 5% rispetto a 13,6 milioni di

euro del 2019 del ramo d'azienda Tech Rain; EBITDA consolidato pari a 3,4 milioni di euro, in leggero calo rispetto ai 3,8 milioni di euro del 2019 del ramo d'azienda Tech Rain e Posizione Finanziaria Netta consolidata positiva per 1,3 milioni di euro.