Softec, si dimette il consigliere indipendente Geraldina Marzolla

1 Minuto di Lettura

Martedì 14 Settembre 2021, 20:00







(Teleborsa) - Softec - società quotata su AIM Italia e attiva nel settore dei servizi di digital innovation con focus su Phygital Retail, Industry 4.0 e data driven Customer Experience - ha comunicato che il consigliere di amministrazione Geraldina Marzolla ha rassegnato, con efficacia immediata, le proprie dimissioni dalla carica di consigliere indipendente della società per sopravvenuti incarichi professionali.



Softec - si legge in una nota - "esprime un sincero ringraziamento a Geraldina Marzolla per il contributo apportato e le augura un proficuo proseguimento dei suoi impegni professionali". Il CdA procederà quanto prima alla nomina per cooptazione di un nuovo amministratore. Marzolla non detiene azioni Softec.







(Foto: © rawpixel)