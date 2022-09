Softec, perdita 1° semestre sale a 510mila euro

Mercoledì 21 Settembre 2022, 21:15







(Teleborsa) - Softec ha chiuso il primo semestre coin ricavi netti pari ad 2,6 milioni di euro, in leggero calo rispetto ai 2,7% del 2021.



Il risultato della gestione ordinaria è negativo per 166 mila euro e l'EBITDA negativo per 197 mila euro ( era negativo per 254 mila al 3 giugno 2021). L'EBIT è negativo per 519 mila euro.



Il risultato netto del periodo è negativo per 510 mila euro e si confronta con una perdita di 431 mila nel primo semestre 2021.