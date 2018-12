Softbank soffre al debutto nonostante IPO record

(Teleborsa) - Il debutto di Softbank alla borsa di Tokyo non è stato all'altezza dell'IPO da record, chiusa ieri per una cifra record di oltre 23 miliardi di dollari.



Il titolo, collocato ad un prezzo fisso di 1.500 yen, ha lasciato sul parterre il 14%, chiudendo le contrattazioni del suo primo giorno a 1.282 yen. C'è anche da dire che un ribasso il primo giorno di trattazione è normale, quando un collocamento si è chiuso con un boom di domanda, come in questo caso.



Ad ogni modo la divisione telefonica del colosso finanziario fondato dal finanziere giapponese Masayoshi Son ha già incassato lauti profitti dall'IPO e mantiene comunque una larghissima capitalizzazione. © RIPRODUZIONE RISERVATA